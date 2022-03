Una giornata di talk, workshop e formazione sul gender gap: TMP Group, new media company specializzata in comunicazione digitale, lancia la nuova edizione di “Women in Charge on Tour”, al fianco dell’associazione Women in Charge. Per la seconda edizione degli Hangar Days, TMP Group apre al pubblico Hangar21, il suo centro di produzione multimediale di Milano, e sceglie di celebrare la Giornata internazionale della donna ospitando sessioni di lavoro, organizzate in collaborazione con gli Stati Generali del Lavoro e l’associazione Lidia Dice. “Women in Charge on Tour nasce come opportunità di empowerment per tutte le nuove e future generazioni, che non vuole essere solo focalizzata in quegli ambienti dove già parliamo spesso di questi temi, per esempio nelle grandi città, ma portare questi temi nelle città più piccole, nella provincia”, ha spiegato Margherita Leder, COO di TMP Group. Il tour “avrà un primo turno di sei tappe, con l’idea di lavorare nelle aziende per creare un nuovo tipo di sensibilizzazione sul tema, ma soprattutto su figli e figlie dei dipendenti, per creare in loro questo empowerment di cui spesso c’è ancora bisogno”, ha aggiunto. Per Tmp Group “l’uguaglianza di genere è una priorità. Il nostro team è altamente composto da donne a tutti livelli. È un tema a cui teniamo parecchio e che teniamo ad analizzare non solo come formazione ma anche offrendo opportunità concrete di lavoro, di crescita professionale e personale. Crediamo che le aziende abbiano un ruolo in questo e ci mettiamo al servizio per farlo”.

Nel corso dell’iniziativa vengono proposti talk, workshop e momenti di formazione dedicati al tema del gender gap in un alternarsi di testimonianze, esperienze e progettualità al femminile. La scelta non casuale di far coincidere ogni anno l’avvio degli Hangar Days con la Giornata internazionale della donna risiede nella volontà di rendere questa data rappresentativa del percorso più ampio che TMP Group e Hangar21 hanno deciso di intraprendere verso un mutamento della modalità con cui chi fa impresa guarda alla professionalità e valore delle persone. Nella prima giornata, protagonista delle due sessioni di lavori è il tema del gender gap, affrontato con un approccio pratico al problema, attraverso le testimonianze di realtà impegnate sulla questione e grazie al racconto delle esperienze e del punto di vista di alcune donne che ne sono direttamente coinvolte.

Gli Hangar days proseguono domani con una serie di momenti più specificatamente ispirati al core business di TMP Group e dedicati ad esplorare il sistema dei nuovi media e l’evoluzione degli effetti dell’incontro fra innovazione e comunicazione che caratterizza la contemporaneità. Con l’appuntamento odierno, prende avvio il percorso che da marzo a dicembre 2022 darà vita alla seconda edizione di “Women in charge on tour – Leadership al femminile”, l’evento nazionale creato con l’obiettivo di sviluppare un confronto costruttivo analizzando la crescita professionale della donna nel mondo del lavoro e, al contempo, promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management aziendale e dell’imprenditoria femminile e inclusiva a ogni livello. Il programma dell’iniziativa abbraccia una pluralità di tematiche sempre più centrali sulla leadership femminile: dalla parità di genere all’inclusione, attraversando i grandi cambiamenti evolutivi fino ad approdare alla valorizzazione delle differenze in azienda e nel mondo lavorativo.

Women in charge on tour, che vede come main sponsor Endered (presente nell’occasione Michele Riccardi, direttore HR & CSR di Edenred Italia), si propone come un’opportunità unica per mettere a confronto persone, professionisti e aziende in tutti gli ambiti del contesto lavorativo. A rappresentare questo progetto è Lidia Carew, founder di “Lidia Dice…”, associazione non profit nata nel 2016 dal suo desiderio di dar voce a quelli che ha definito i cigni neri. Ha sviluppato insieme ai suoi collaboratori un percorso finalizzato a creare uno spazio espressivo per quei talenti considerati “improbabili”. Attraverso progetti formativi e di mentoring, “Lidia Dice…” è promotrice di eventi e rassegne e dà sostanza a una rete di figure professionali disparate con in comune la volontà di lavorare per una cultura dell’inclusione e del rispetto verso sé stessi.

(ITALPRESS).

