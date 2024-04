ROMA (ITALPRESS) – E’ arrivato il momento della prima competizione internazionale all’aperto per la Nazionale Olimpica Fitarco. Gli azzurri sono impegnati dal 4 al 7 aprile ad Antalya, in Turchia, nell’evento che tradizionalmente dà il via in Europa alla stagione outdoor: il 2024 Kahraman Bagatir International “Spring Arrows” Tournament, che conta 92 arcieri nell’olimpico maschile e 72 per il femminile. Inizia così il percorso verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, per i quali l’Italia ha ottenuto al momento il pass individuale femminile grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L’obiettivo è qualificare per le Olimpiadi sia la squadra maschile che quella femminile e questo appuntamento in Turchia segna il primo passo verso questo obiettivo che potrà essere centrato in occasione dei Campionati Europei di Essen (Ger), dal 4 al 12 maggio e, successivamente, nell’ultimo torneo di qualificazione in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo, che si disputerà anch’esso ad Antalya, dal 17 al 23 giugno. L’ultima chance per conquistare i pass è rappresentata infine dalla qualificazione dei terzetti attraverso il World Ranking.

Il gruppo azzurro è arrivato in Turchia. Gli arcieri in gara, seguiti dai tecnici Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, sono Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Federico Musolesi e Mauro Nespoli dell’Aeronautica Militare e Alessandro Paoli delle Fiamme Azzurre. Nel femminile in campo il terzetto delle Fiamme Oro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, insieme a Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi). Il programma di gara prevede per oggi i tiri di prova ufficiali e domani, giovedì 4 aprile, le 72 frecce di ranking round che definiscono il tabellone degli scontri diretti, il giorno successivo sarà dedicato alle eliminatorie individuali fino alle semifinali, sabato 6 le sfide a squadre e dei mixed team. Domenica 7 aprile giornata di chiusura con tutte le sfide che valgono il podio della divisione olimpica.

– foto ufficio stampa Fitarco –

(ITALPRESS).

