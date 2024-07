PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non ci sarà, a sorpresa, l’Italia nella finalissima pomeridiana della fossa olimpica. Giovanni Pellielo stazionava sul podio dopo le prime tre serie ed era stato perfetto nella quarta, portandosi in testa con 98 punti, ma viene eliminato dopo aver commesso due errori nell’ultima sessione di tiro. Il veterano italiano chiude con 121 punti ed esce dalla top-10 mondiale nella sua ottava Olimpiade. Non farà parte dei migliori sei, che si giocheranno le medaglie, neanche Mauro De Filippis. Per lui la finale è sempre sembrata un miraggio, con gli errori iniziali, ed è sfumata con lo stesso punteggio del connazionale: inutile il perfetto 25/25 nella serie conclusiva. Arriva dunque un’altra delusione per l’Italia, che sperava di ottenere un grande risultato nel tiro a volo e nel trap, storicamente terreno di caccia azzurro.

– foto Image –

(ITALPRESS).

