PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non inizia con una medaglia la giornata olimpica dell’Italia, che vede subito sfumare una potenziale occasione dal tiro a segno. Massimo Spinella, che si era qualificato come quinto nella pistola automatica da 25m, getta subito l’occasione di artigliare un posto sul podio. Per l’azzurro è fatale la prima serie di tiro, con quattro errori su cinque colpi tentati. Da allora in poi Spinella prova a raddrizzare la sua prova, senza riuscirci: è il primo eliminato nella fase finale, con 11 colpi riusciti su 20. L’oro è andato al cinese Li Yuehong, che ha preceduto il sudcoreano Cho Yeong-jae e il connazionale Wang Xinjie.

