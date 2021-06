PONTIVY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier ha vinto in volata la

terza tappa del Tour de France 2021, la Lorient-Pontivy di 182.9 km. Il belga del team Alpecin-Fenix ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Jasper Philipsen Philipsen, il francese Nacer Bouhanni del team Team Arkèa-Samsic e gli italiani Davide Ballerini e Sonny Colbrelli. Festa grande per il team Alpecin-Fenix che difende la maglia gialla van der Poel in una tappa caratterizzata da ben tre cadute negli ultimi 15 km, in cui sono rimasti coinvolti uomini di classifica come Roglic e Pogacar.

(ITALPRESS).