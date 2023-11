ROMA (ITALPRESS) – Collezionisti, amanti della Marca, acquirenti compulsivi o semplici consumatori, tutti hanno diverse possibilità di trovare i prodotti che cercano in The Originals Renault Store (https://theoriginals-store.renault.com/).

Con migliori funzionalità, ordini semplificati, pagamento sicuro e consegne internazionali, the Originals Renault Store si è preparato per le feste di fine anno. Il sito, disponibile in sei lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e portoghese), effettua consegne in tutto il mondo. Nel giro di tre anni, il fatturato del sito Web è aumentato di oltre il 300%.

Da inizio 2023, i clienti di tutto il mondo (circa 50 Paesi) fanno ordini su The Originals Renault Store con un carrello medio di 68 euro. Qui trovano un’ampia gamma di prodotti di merchandising, con circa 400 articoli che vanno dai modellini di automobili all’abbigliamento, passando per i giocattoli, gli skateboard e le collezioni su misura legate ai veicoli, a temi come il tennis o alla nuova gamma di RNLT. Tutti i prodotti sono sviluppati in collaborazione esclusiva con designer della Marca che, in quest’ambito, danno libero sfogo alla lora creatività. “La nostra attività di vendita di prodotti di merchandising sostiene il rinnovamento della Marca e contribuisce al miglioramento dell’immagine di Renault in tutto il mondo. La vendita di prodotti The Originals Renault è in piena crescita. I prodotti, attrattivi e di qualità, contribuiscono alla strategia di creazione del valore” dichiara Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer di Renault. I prodotti di merchandising, che sono un’attività strategica, possono contare sulle risorse pubblicitarie utilizzate per i veicoli di serie. Diverse campagne pubblicitarie e adattamenti di spot televisivi permettono di evidenziare le novità dello store. Il claim “A reproduire chez vous” (“Fatelo anche a casa vostra”) dello spot televisivo è un invito a fare proprie le storie dei modellini di automobili Renault. Lo spot pubblicitario è stato di recente rivisitato per mostrare il circuito elettrico ordinabile dal sito The Originals Renault Store.

