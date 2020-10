Riaprono le porte (virtuali) di The Digital Club powered by Haier, il programma che va in onda online ogni settimana per parlare di tecnologia e innovazione. La prima puntata della seconda stagione è stata trasmessa il 13 ottobre, con un evento speciale dedicato all’arrivo dei nuovi iPhone 12. Nelle prossime settimane sono previste novità. Sia dal punto di vista delle produzione che di partnership editoriali prestigiose.

Ideatori, conduttori, soci fondatori di The Digital Club sono Marco Pietro Lombardo (Caporedattore de Il Giornale e fondatore di trameetech.it), Massimo Morandi (Co-Owner di Edizioni Top Press e Direttore di Cellulare Magazine), Mark Perna (giornalista, futurologo ed esperto di digital life) e Luca Viscardi (noto conduttore radiofonico e Founder di mistergadget.tv).

In questa nuova stagione non mancheranno le sorprese. Ma resterà il clima scanzonato, pur privo di riflessioni sul ruolo della tecnologia nella società e nella vita di tutti i giorni.

Per seguire The Digital Club e prendere attiva parte alla trasmissione ci si può sintonizzare sul canale YouTube di TheDigital Club powered by Haier nonchè sul sito internet. Il programma poi resterà disponibile anche dopo il live sul sito di TraMe&Tech, su quello di Mister Gadget e Cellulare Magazine.

La versione audio verrà trasmessa su Spotify e su tutte le migliori piattaforme di podcast.

(ITALPRESS/TraMe&Tech).