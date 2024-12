Tg Università – 2/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Alla Sapienza un corso contro la violenza di genere - ⁠Fondo Italiano per la Scienza, un nuovo bando da 475 mln - ⁠Al via l'anno accademico del Centro Alti Studi per la Difesa fsc/abr/gtr