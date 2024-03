Tg Università – 11/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Residenze universitarie, bando da 1,2 miliardi - IULM, master ad Honorem in Arti del Racconto a Bruno Bozzetto - Anvur, al via la selezione dei componenti del nuovo Consiglio direttivo fsc/abr/mrv