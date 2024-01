Tg Università – 1/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Passi avanti per la riforma delle classi di laurea - Migranti e rifugiati, la Federico II di Napoli scommette sul multiculturalismo - Boom di matricole per l'ateneo di Palermo, mai cosi da 15 anni fsc/abr/gtr