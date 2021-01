Tg Sport ore 17.30 – 25/01/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo delle ore 17.30: - Mercato: scontro Psg-Real per Mbappè - Napoli: spunta idea Benitez - Questa Juve vuole farsi un regalo - Fitarco, Scarzella confermato Presidente per prossimi 4 anni