Tg Sport ore 17.30 – 24/12/2020

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Psg: esonera Tuchel, ipotesi Allegri - Messi torna in Argentina per il Natale - Lazio, fissata la data della ripartenza - Il pallone racconta...Milan + 1 sull'Inter, Juve a - 10