Tg Sport ore 17.30 – 19/2/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Napoli, Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid - Mihajlovic conferma: "A Sanremo con Ibra" - Per il Cies l'Inter vincerà lo scudetto - F1: test confermati a marzo in Bahrain