Tg Sport – 6/4/2023

In questa edizione: - Coppa Italia, la Fiorentina mette le mani sulla finale - Super Real Madrid, Ancelotti ne fa 4 al Barcellona - Modena, rimonta e trionfo in Coppa CEV - Rieletto Ceferin alla presidenza UEFA, Gravina vicepresidente - Ambrosini, Dida e Costacurca corrono per la ricerca - Risse, razzismo e stadi violenti, ma il fair play arriva dai giovani gm/gtr