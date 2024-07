Tg Sport – 5/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠L’Inter campione riparte da Genova, ecco il calendario - Messi sbaglia, ma il Dibu para e l’Argentina passa - ⁠Italbasket, sconfitta con Portorico e ora la Lituania - ⁠Derby show tra Musetti e Darderi, peccato per Cobolli - Le leggende dello sport a Fiesole per il 28° Premio Fair Play Menarini ari/gtr