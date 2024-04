Tg Sport – 5/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie A, curiosità per un derby di Roma tutto nuovo - Il Bologna non vuole fermarsi, Fiorentina a Torino con la Juve - Nadal non giocherà nemmeno a Montecarlo - Nelle libere di Suzuka, Red Bull davanti a tutti - La Barba al Palo - Le stelle dell’Inter glb/gtr