Tg Sport – 5/4/2023

In questa edizione: - Botta e risposta Juve-Inter, finale di fuoco - De Zerbi vola in Premier, Bayern fuori in coppa - Alcaraz e Nadal saltano Montecarlo, torna Djokovic - Golf, tutto pronto per il Master di Augusta - Ramadan e calcio sono un difficile binomio, a Nantes è polemica - Abodi: "Per lo sport fondamentale un vocabolario comune" mc/gsl