Tg Sport – 4/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Notte da campioni al Maradona, la spunta il Real Madrid - Inter, col Benfica basta un guizzo di Thuram - Tre Valli, tra Roglic e Pogacar spunta Van Wilder - Rugby, rinuncia al funerale del figlio per il Mondiale - Paola Egonu torna in Italia e glissa sull’ultimo Europeo - Torna l’Eurolega, Milano e Bologna contro le big d’Europa mc/gtr