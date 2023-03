Tg Sport – 31/3/2023

In questa edizione: - Si ferma Osimhen, in dubbio anche la Champions - Messi supera quota 100, quale sarà il futuro della Pulce? - Weekend di motori con Formula 1 in Australia e moto in Argentina - Paura per Van Aert, una betoniera rischia di investirlo - Il pallone racconta - Napoli-Milan: passaggio di consegne glb/gtr