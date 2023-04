Tg Sport – 28/4/2023

In questa edizione: - La finale di Coppa Italia sarà Inter-Fiorentina - Rissa in Eurolega, il Partizan vince e il Real perde la testa - Vavassori travolge Murray, grande impresa italiana a Madrid - Derby di Champions, il calcio di domani in uno stadio di ieri - Il Pallone Racconta - Il Napoli prepara la festa scudetto ari/gsl