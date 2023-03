Tg Sport – 28/3/2023

In questa edizione: - Maignan salva la Francia, Vlahovic guida la Serbia - Colombo-Mulattieri, i giovani del gol dell'Under 21 - Sonego e Trevisan orgoglio azzurro a Miami - Daniele Scardina non è più in pericolo di vita - Milano-Cortina, Fontana stoppa le critiche: "Completeremo le opere" - Addio a Gianni Minà, ha raccontato i miti dello sport gm/gsl