Tg Sport – 27/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sta tornando il campionato, fari puntati su Napoli-Milan - Mondiale per Club, premi clamorosi ufficializzati - Volley, delineate le semifinali per lo Scudetto - Virtus Bologna, figuraccia europea in Serbia - Facci "La ginnastica del futuro parte da una bellissima squadra" /gtr