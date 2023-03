Tg Sport – 27/3/2023

In questa edizione: - Italia, l'importante era vincere, ma Mancini non è contento - Conte-Tottenham, addio consensuale, gli Spurs al vice Stellini - Bagnaia da sogno, due primi posti all'esordio da campione del mondo - Sinner Show a Miami, Dimitrov spazzato via - Irma Testa campionessa del mondo, gioia del pugilato azzurro - Mutti e Wenling nuovi campioni italiani di tennistavolo - Salsomaggiore Terme ospita il primo SportCity Meeting gm/mrv