Tg Sport – 23/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milan e Roma passano, sorteggio benevolo per i rossoneri - Meglio il Toro, ma vince la Lazio con Guendouzi e Cataldi - Verso Euro 2025, L'Italbasket batte la Turchia - La Ferrari in Barhein può sorridere, Sainz vero professionista - La Barba al Palo - Panchine roventi ari/mrv/gsl