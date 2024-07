Tg Sport – 22/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Berrettini trionfa a Gstaad, nono titolo ATP in carriera - Insaziabile Pogacar, vince anche la crono e trionfa a Nizza - Dominio McLaren in Ungheria, Ferrari fuori dal podio - L’Italrugby vince anche col Giappone 42-14 - Canottaggio, De Filippis “Siamo molto cariche per Parigi” - Palermo Ladies Open, la Cinese Zheng fa il bis mc/gtr