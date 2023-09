Tg Sport – 21/9/2023

ROM (ITALPRESS) - In questa edizione: - Debutto vincente del Napoli, un autogol regala i 3 punti - Inter che fatica, ma strappa un punto a San Sebastian - ItalRugby, sofferenza e rimonta per battere l’Uruguay - Gran Premio Giappone, la Ferrari vuole dare continuità - Nuova sede per l’Athletica Vaticana, per uno sport inclusivo - I Mondiali di skateboarding a Ostia, una chicca per l’Italia glb/gtr