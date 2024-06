Tg Sport – 21/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Spagna domina gli azzurri, Donnarumma evita il crollo - Jovic salva la Serbia, all’Inghilterra non basta Kane - Volley, una grande Italia raggiunge le Final Eight - Olimpia Milano, ufficiale l’addio di Melli - La barba al palo - E adesso bisogna avere paura della Croazia mc/gtr