Tg Sport – 21/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rimontona Juve col Bologna, il Verona è salvo - L’Atalanta per la storia in finale di Europa League - Venezia batte Reggio in gara 5, è semifinale - Sinner, ore decisive per il Roland Garros - Addio a Schnellinger, leggenda del Milan e della Germania - Moto GP, a Barcellona Bagnaia per il riscatto gm/gtr