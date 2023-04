Tg Sport – 21/4/2023

In questa edizione: - Il collegio di garanzia accoglie il ricorso della Juve, tornano i 15 punti - L'Italia si riprende l'Europa, tre su tre in semifinale - Musetti è in semifinale all'ATP 500 di Barcellona - Liuzzi di Bronzo, altra medaglia azzurra agli Europei di lotta - Il Pallone Racconta - Juve +15, rivincita sul Napoli? ari/gsl