Tg Sport – 20/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Acerbi e Juan Jesus, indaga la procura - Sinner fa visita alla nazionale, applausi e stima - Bologna ancora ko in Eurolega in Lituania - Milano in finale di Champions, fantastica Egonu - Sport e valori nel 2° Gran Galà dei Golden Hearts - La "Repubblica del movimento", a Pietrasanta SportCity Meeting gm/gtr