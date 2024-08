Tg Sport – 2/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’infortunio di Taremi, Gudmunsson è un caso di mercato - Oppo-Soares argento nel due di coppia pesi leggeri a Parigi - Errani-Paolini in finale per l’oro olimpico - De Gennaro "Oro merito del sostegno di squadra, amici e famiglia" - Bellandi oro nel judo "Non c'è buio che dura per sempre" ari/mrv