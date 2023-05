Tg Sport – 2/5/2023

In questa edizione: - Il Napoli rimanda la festa, per Europa e salvezza è tutto aperto - Il Frosinone torna in serie A, Fabio Grosso condottiero - Finale Scudetto Volley, Trento conquista gara 1 - Brecel campione del mondo di snooker, un successo anche italiano - Tutte le Nazionali di scherma in collegiale a Folgaria - La Barba al Palo - Inizia il campionato della zona Champions mrv