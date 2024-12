Tg Sport – 2/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bove è cosciente e parla, ma che paura in Fiorentina-Inter - Il Lecce acciuffa la Juve nel recupero, il Napoli passa a Torino - Verstappen vince in Qatar, Leclerc secondo davanti a Piastri - Colpo di Tortona a Milano, la Virtus cade a Brescia - La Barba al Palo - Forza Edo /gtr