Tg Sport – 19/9/2023

In questa edizione: - Inizia la Champions per Napoli ed Inter, doppia trasferta - Prova di forza del Toro, a Verona vince la noia - Jacobs lascia il suo allenatore, Howe torna in gara - Mondiale di Rugby, Italia - Uruguay da non sbagliare - Kuss, il gregario diventato leader di una Vuelta romantica - Serie B, la fatica delle retrocesse mentre Parma vola mc/gtr