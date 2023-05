Tg Sport – 19/5/2023

In questa edizione:

- La Roma vola in finale, Juventus beffata dal Siviglia

- La Fiorentina ribalta il Basilea, finale a Praga col West Ham

- L'Olimpia inciampa a Pesaro, serve gara-4 come tra Sassari e Venezia

- Niente Roland Garros per Nadal, 2024 ultimo anno per Rafa

- Kasatkina star della 34a edizione del Palermo Ladies Open

- Il Pallone Racconta - Tre coppe, tre finali

glb/gtr