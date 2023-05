Tg Sport – 18/5/2023

In questa edizione:

- Il Manchester City affonda il Real, sarà finale con l'Inter

- Giornata 36 in Serie A, focus su lotta Champions e salvezza

- Trento batte Civitanova, è scudetto dopo 8 anni

- Pallanuoto Femminile, l'Orizzonte Catania vince lo scudetto

- "We are 26", ecco logo prossimi Mondiali di calcio

gm/gtr