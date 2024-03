Tg Sport – 18/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli ferma l’Inter, la Juve non sa più vincere - Joe Barone ricoverato in terapia intensiva, paura in casa viola - Alcaraz trionfa a Indian Wells, Berrettini sta tornando - Philipsen re della Milano-Sanremo 2024 - La Barba al Palo - Allenatori criticati ma giocatori non all'altezza gm/gtr