Tg Sport – 17/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - È ancora super Sinner, battuto Rune e semifinale conquistata - L’Italia Under 21 fa il suo dovere, 7-0 a San Marino - Un tombino danneggia la Ferrari di Sainz a Las Vegas - Milano rialza la testa, torna la vittoria in Eurolega - Il Pallone Racconta - Azzurri a Roma contro l'incubo Macedonia mc/mrv