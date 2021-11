Tg Sport – 16/11/2021

In questa edizione del telegiornale: - Lazio: Lotito-Sarri continuano incontri per rinnovo - Vlahovic, futuro in Premier? - Pogba, Real e Juventus pronte all'assalto? - Il Pallone racconta - Abbiamo vinto, hanno perso...filosofia sbagliata gtr/red