Tg Sport – 13/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un brutto Milan perde 1-0 in casa del Feyenoord - Un rigore inventato condanna l’Atalanta, il Bruges vince 2-1 - Federica Brignone oro mondiale nello Slalom Gigante - Final Eight, la prima semifinale sarà Brescia - Milano - Scherma, Albini "Serve spingere su promozione e attrattività" gm/gtr