Tg Sport – 12/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Jasmine Paolini da sogno, finale a Wimbledon - Verso la finale, Spagna e Inghilterra si giocano il titolo - Soulè verso la Premier, un tesoretto per la Juventus - L’ItalRugby vince a Tonga, primo successo nel tour estivo - Marino "L'Atalanta non dimentichi mai le sue origini" gm/mrv