Tg Sport – 10/5/2023

In questa edizione: - Atalanta, curva chiusa per un turno dopo i cori contro Vlahovic - Botta e risposta tra Real Madrid e Manchester City, finisce 1-1 - Gara 2 è tutta di Milano, 3-0 sonante a Conegliano - Mondiali di Judo, argento per Lombardo nei 73 kg - Sport ed educazione finanziaria, torna “Un campione per amico” glb/gtr