Tg Sport – 10/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Real-City spot per il calcio, l'Arsenal rallenta il Bayern - Lotta per la salvezza bollente, sette giornate da brivido - Il futuro di Sainz dopo la rossa, tra Mercedes e Red Bull - NBA, si rialza Milwaukee nonostante il ko di Giannis - Europa League, Olimpiadi e ATP Finals: lo sport protagonista in Rai ari/gtr