Tg Salute – 26/6/2020

In questo numero del Tg Salute: sviluppi incoraggianti relativi alla Terapia Genica per la beta-talassemia trasfusione-dipendente; in Italia il fenomeno “carenze e indisponibilità” dei medicinali non nasce certo oggi, a fronte dell’epidemia, se ne occupa il consorzio Dafne; quasi un italiano su due dichiara che, probabilmente, non si vaccinerà contro Covid-19.