Tg Salute – 24/7/2020

In questo numero: la sanità privata in campo per ridurre le liste d'attesa; lo smart working, strumento indispensabile durante l’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19 presenta potenziali rischi; il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la proposta di Decreto Ministeriale per l'istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie. sat/mrv/red