Tg Salute – 21/2/2020

In questo numero del Tg Salute: al Policlinico Sant’Orsola di Bologna e' stata eseguita la prima operazione al mondo guidata dalla realta' aumentata; Boehringer Ingelheim Italia, per il secondo anno consecutivo, e' stata certificata dal Top Employers Institute “Top Employer Europe 2020” e “Top Employer Italia 2020”; da Istituto Superiore di Sanita' e ministero della Salute un decalogo per curare l’“infodemia” legata al Sars-Cov-2. sat/red