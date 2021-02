Tg Salute – 12/2/2021

In questo numero del Tg Salute: la maturazione precoce dei neuroni alla base delle malattie del neurosviluppo; Gli ospedali privati in campo per la campagna vaccinale; Con la parodontite più alto il rischio di decesso per Covid; Covid, tra i dializzati mortalità dieci volte superiore. sat/red