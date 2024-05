Tg News – 9/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ministro Roccella contestata, abbandona Stati Generali Natalità - Poliziotto accoltellato alla stazione di Milano Lambrate - A Piacenza camion con auto travolge auto: un morto e 7 intossicati - A Guastalla nube tossica in piscina, soccorse 150 persone - Aldo Moro 46 anni fa, Mattarella depone corona in via Caetani - Nuove accuse su Toti: “195mila euro da ditte di rifiuti” - Putin alla parata della vittoria: “Nessuno ci minaccerà” - Axpo Italia accelera sulla sostenibilità - Previsioni 3B Meteo 10 Maggio mrv