Tg News – 9/2/2022

In questa edizione: - Istat, ripresa delle vendite al dettaglio nel 2021 - Speranza, "All'aperto via mascherine, al chiuso si vedrà" - Agenas, stabili i ricoveri in terapia intensiva per covid - Papa Francesco: "Sì a cure palliative, no a suicidio assistito" gtr/