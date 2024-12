Tg News – 9/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosione all’Eni di Calenzano, 2 morti, 9 feriti, 3 dispersi - Accoltella l’ex alla schiena, fermato nel Pavese dopo caccia all’uomo - A Roma bimba mangia piatto di gnocchi e muore per reazione allergica - Neve e scuole chiuse in Emilia, evacuazioni nel Bolognese - Siria, scelto il nuovo premier per il governo transitorio - Trump: “Putin consideri fine guerra perché ha perso” - Da Intesa Sanpaolo borse di studio su temi umanistici e disabilità - Previsioni 3B Meteo 10 Dicembre /gtr